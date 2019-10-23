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В Ужгороде выявлены дополнительно два случая дифтерии, оба пациента госпитализированы в инфекционную больницу. Об этом сегодня на брифинге в Закарпатской областной государственной администрации сообщил директор областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк, передает УНИАН.

По его словам, вчера в инфекционную больницу поступили два новых пациентов с подозрением на дифтерию. «Мы провели осмотр двух пациентов, которые вчера поступили, им поставили диагноз «дифтерия миндалин, легкий ход». Состояние всех пациентов удовлетворительное, но сам факт, что это дифтерия - очень настораживает», - добавил Поляк.

Он также уточнил, что у тех 44 человек, у которых были взяты посевы, у 12 высеяны положительные культуры. «То есть, еще 12 граждан мы должны госпитализировать. Мы не знаем, это носители, или это действительно больные, это будет дополнительно определено. Это все студенты-иностранцы», - уточнил Поляк.

Он также сообщил, что 121 человек, которые, по предварительным данным, контактировали с больными (учатся на одном курсе), будут дополнительно обследованы в течение нескольких дней.

Поляк также уточнил, что врачи будут поднимать вопрос о прививках всех иностранцев, обучающихся в Ужгороде. «Поскольку все больные студенты Ужгородского национального университета и вуз расположен на территории Ужгорода. Также ужгородский городской совет на противоэпидемической комиссии должен принимать решение о введении тех или иных ограничительных мер», - добавил директор инфекционной больницы.

Врач-эпидемиолог ГУ «Закарпатский областной лабораторный Центр Минздрава Украины» Любовь Данич уточнила, что сейчас имеет место вспышка дифтерии на территории области.
Ранее у студента 5-го курса медицинского факультета Ужгородского национального университета диагностировали дифтерию. 17 октября он был госпитализирован. Были обследованы 121 студент и 2 человека, контактировавших с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторного исследования.
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