Авторитетное издание The Independent составило рейтинг ста лучших футболистов ХХI века. Рейтинг был составлен путем голосования десяти журналистов The Independent, сообщает УНИАН.
В топ-20 рейтинга вошел экс-форвард киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко, который расположился на 19-м месте.
Возглавил рейтинг форвард «Барселоны» Лионель Месси, который опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. В топ-3 также вошел экс-хавбек «Барселоны» Хави.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси;
2. Криштиану Роналду;
3. Хави 4. Роналдиньо;
5. Андрес Иньеста;
6. Роналдо;
7. Тьерри Анри;
8. Зинедин Зидан;
9. Кака;
10. Фабио Каннаваро.
В топ-20 вошли Андреа Пирло, Серхио Рамос, Джанлуиджи Буффон, Филипп Лам, Луиш Фигу, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Стивен Джеррард, Андрей Шевченко и Неймар.
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