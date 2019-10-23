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Авторитетное издание The Independent составило рейтинг ста лучших футболистов ХХI века. Рейтинг был составлен путем голосования десяти журналистов The Independent, сообщает УНИАН.

В топ-20 рейтинга вошел экс-форвард киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко, который расположился на 19-м месте.

Возглавил рейтинг форвард «Барселоны» Лионель Месси, который опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. В топ-3 также вошел экс-хавбек «Барселоны» Хави.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси;

2. Криштиану Роналду;

3. Хави 4. Роналдиньо;

5. Андрес Иньеста;

6. Роналдо;

7. Тьерри Анри;

8. Зинедин Зидан;

9. Кака;

10. Фабио Каннаваро.

В топ-20 вошли Андреа Пирло, Серхио Рамос, Джанлуиджи Буффон, Филипп Лам, Луиш Фигу, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Стивен Джеррард, Андрей Шевченко и Неймар.
ForUm

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