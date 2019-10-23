За минувшие сутки, 22 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов:

трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;

вблизи Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;

у Новоселовки Второй - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, станковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

у Пищевика - из автоматических гранатометов;

неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 14 обстрелов:

четыре раза неподалеку Золотого - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

трижды у Зайцево - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

два раза в районе Хутора Вольного - с подствольных и автоматических гранатометов;

неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов;

у Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, двое - получили ранения, а еще один - получил боевое травмирование.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы:

вблизи Водяного на Приазовье - из артиллерии калибра 122 мм,

дважды вблизи Пищевика и один раз неподалеку Павлополя - со станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Песок - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы вражеские обстрелы из автоматических гранатометов неподалеку Зайцево и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов – у Луганского.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.