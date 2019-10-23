За минувшие сутки, 22 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов:
трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;
вблизи Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;
у Новоселовки Второй - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, станковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
у Пищевика - из автоматических гранатометов;
неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 14 обстрелов:
четыре раза неподалеку Золотого - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
трижды у Зайцево - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.
два раза в районе Хутора Вольного - с подствольных и автоматических гранатометов;
неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов;
у Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, двое - получили ранения, а еще один - получил боевое травмирование.
С начала этих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы:
вблизи Водяного на Приазовье - из артиллерии калибра 122 мм,
дважды вблизи Пищевика и один раз неподалеку Павлополя - со станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Песок - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы вражеские обстрелы из автоматических гранатометов неподалеку Зайцево и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов – у Луганского.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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