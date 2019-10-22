Генеральная прокуратура совместно с Нацполицией и СБУ разоблачила мужчину, который пытался завладеть денежными средствами в сумме 150 тыс. долларов США, сообщает пресс-служба ГПУ.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч . 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

По версии следствия, указанное лицо путем обмана, а именно создания представления у кандидата на должность председателя одной из районных администраций Киевской области (проект «LIFT») о наличии «связей» в Офисе президента Украины, пыталось завладеть денежными средствами в сумме 150 тыс. долларов США.

В настоящее время лицо задержано во время получения части указанных средств в сумме около 30 тыс. евро. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.