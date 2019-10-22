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Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов заявил о создании общественной организации.

Об этом он сказал после церемонии вручения премии Ukrainian ID Awards в Украинском доме, сообщает Укринформ.

«Для меня главное, кроме личной жизни, - общественная деятельность и творчество, прежде всего кино. Но я разделяю эти вещи... Я снимаю о том, что мне интересно, - то, что внутри меня. А общественная деятельность – это внешнее, то, что нужно для страны, для ребят, которые в тюрьме. Вот этим я занимаюсь», - отметил Сенцов.

Он рассказал, что сейчас много ездит по Украине и по миру, причем не все встречи афиширует.

«Каждый день я встречаюсь со многими людьми и делаю все, что возможно, для нашей страны, чтобы разъяснить людям (прежде всего иностранцам) - что за государство Российская Федерация, кто такой Путин, чего они от нас хотят. И что, ведя с ними переговоры, нужно понимать, что верить им нельзя. Второе направление - это, конечно, наши ребята. каждый раз, когда я беру микрофон, я говорю о них, и буду говорить на всех площадках, пока каждый из них не будет на свободы», - подчеркнул Сенцов.

По словам режиссера, он пришел к выводу, что общественной деятельностью надо заниматься на профессиональном уровне.

«Сейчас такое время, я везде катаюсь, всем интересен, но это недолго продлится, полгода максимум. Затем я всем надоем, и надо делать это более профессионально. Поэтому я сегодня принял решение о создании общественной организации, в которой заниматься достаточно широким спектром общественной работы - правозащитной и культурной. Возможно, будет создан отдельный фонд для функционирования этой организации. Может, даже я назову его своим именем, чтобы скорее собрать деньги», - сказал Сенцов.

Он добавил, что будет снимать фильмы, которые запланировал. В частности, если все будет хорошо организовано, фильм «Носорог» намерен выпустить осенью 2020 года.

«Если все, опять же, хорошо сложится, то летом 2021 будет сниматься фильм под названием «Блистающий мир». И далее у меня пять сценариев, готовых к производству. План прост: пять лет - пять фильмов», - пояснил Сенцов.
ForUm

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