Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области. Он подозревается в краже имущества государственной организации на сумму свыше 2,5 миллиона гривен, сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро.

Досудебным расследованием установлено, что полицейский вместе с гражданским лицом похитили элементы оросительной системы государственной организации «Вольнянское межрайонное управление водного хозяйства» стоимостью более 2,5 миллиона гривен.

Подозреваемый обеспечил сопровождение патрульными автомобилями полиции грузовиков с похищенным имуществом.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности в Запорожской области Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.