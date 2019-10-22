Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением временно исполняющему обязанности начальника отделения обеспечения автотранспортом центра обслуживания подразделений Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Чиновник осуществил закупку непригодных для эксплуатации шин для комплектации спецтехники, которая должна была использоваться во время проведения операции Объединенных сил, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что начальник отделения обеспечения автотранспортом осуществил закупку непригодных для эксплуатации шин 1980 выпуска на сумму 249 тысяч гривен.

Упомянутые шины были закуплены под видом новых и предназначались для комплектации спецтехники БТР-80. Впоследствии они были переданы батальону полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Запорожской области для использования во время проведения ООС.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности в Запорожской области ДВБ Нацполиции Украины.

В случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.