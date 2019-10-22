Ремонт трассы между Запорожьем и Мариуполем был завершен в рекордные для Украины сроки. 130 километров были полностью отремонтированы всего за 3 месяца, - пишет на своей странице в Фейсбук советник премьер-министра Юрий Голик.

В подтверждение своих слов Юрий Голик демонстрирует фото и видео новой трассы, которая из «дороги жизни» в кратчайшие сроки превратилась в нормальную дорогу.

Трасса Запорожье-Мариуполь была построена еще в 1960-х годах, а с 1990-х на ней прекратились всякие ремонтные работы. Дорога между крупнейшими промышленными центрами фактически пришла в негодность. Лишь в 2016-м назад был начат ремонт трассы, но за три года смогли отремонтировать только 70 км.

Последнее достижение – 130 км за три месяца – стало рекордом для Украины и примером для других подобных объектов, которыми пестрит карта Украины.

На ремонте трассы Запорожье-Мариуполь были задействованы 1086 человек и 637 единиц техники.

«Все работы «по асфальту» были закончены за 68 дней. Это рекорд Украины», - пишет Юрий Голик.

Недавно Юрий Голик объяснил, почему строительство новых дорог критически важно для развития экономики Украины и привлечения инвесторов во все сферы экономики.