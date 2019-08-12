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Советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик в своем Facebook заявил, что все дороги Украины могут и должны быть идеальными. В опубликованном им видео он показал, какие дороги сделала ОГА за четыре года.

«До 2015 года государство не уделяло никакого внимания дорогам в Днепропетровской области. С 2015 года мы начали программу ремонта дорог всех форм собственности. За четыре года мы отремонтировали более 500 дорог в населенных пунктах. Это дороги в селах, пгт и небольших городах, которые не ремонтировались десятилетиями. Мы первые в Украине ввели обязательную пятилетнюю гарантию на каждую отремонтированную дорогу – любые дефекты устранялись за счет подрядчика. 1 января 2018 года более 5000 км дорог Укравтодора категории сельских и областных переданы на баланс ОГА по закону о Дорожном фонде. И мы начали ремонт и этих дорог. Мы хотим, чтобы все дороги Днепропетровской области были идеальными», - заявил Голик.

По его словам, каждая дорога - это отдельный ее аудит, отдельный проект, отдельная процедура и гарантия пять лет.

«Почему мы считаем в дорогах? Потому что каждая дорога должна быть сделана «от и до». От начала и до конца. А не так, как это любят делать в нашей стране - два участка тут и два участка вот там. Мы сделали более 2 000 километров новых дорог там, где их никогда не было. Это больше, чем в любых других нескольких областях вместе взятых. Но это только начало. Должно быть сделано еще больше. Дороги должны быть сделаны все», - уверен Голик.
ForUm

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