Юрий Голик, советник экс-главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, в своем интервью изданию «Зеркало недели», сообщил, что ему уже поступали предложения о работе в других госорганах. Голик поделился, что готов согласиться при соблюдении нескольких условий.

«Предложение было, и не одно. Что несколько неожиданно для нас. Нам казалось, что в фокусе внимания всех всегда Киев и центральные органы госвласти, и что никому нет дела до происходящего в отдельно взятой ОГА. Но оказалось, что наши результаты многим интересны, как и наш опыт», - сказал Голик.

Согласно последнему отчету, Днепропетровска ОГА за четыре года своей работы в 14 раз увеличила расходы на инфраструктуру в области — до 4 миллиардов гривен в год только в областном бюджете, сделала более 500 дорог, построила с нуля и реконструировала 60 детсадов, несколько десятков школ, внедрила почти в каждой из них инклюзивное образование, построила более 20 стадионов, спортивных комплексов и бассейнов.

«Понимаете, мы же менеджеры, а не политики. Нас можно пригласить под конкретную задачу, и мы ее решим. Но я уверен, что за каждой командой менеджеров должна идти команда политиков, которая их закрывает от сумасшествия со стороны, объясняет обществу, что менеджеры делают, и «продает» их успехи. Мы (Голик и Резниченко – Ред.) приняли для себя решение вернуться в бизнес. Но если от какой-то команды политиков или политика, чьи жизненные ценности нам близки, поступит предложение включиться в решение интересной задачи, которая может стать еще одним прекрасным кейсом «как получилось», думаю, согласие будет», - заявил Голик.