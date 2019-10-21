Суд заблокировал счета государственной газодобывающей компании «Укргаздобыча» после того, как в помещении компании проводились обыски.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу компании.

«Счета заблокированы со второй половины дня 17 октября», - сообщили в пресс-службе.

При этом в «Укргаздобыче» сообщили, что производство работает в штатном режиме.

Ранее компания просила Кабинет Министров и Офис Президента провести проверку работников Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины, чтобы не допустить взыскание с «Укргаздобычи» в пользу ООО «Фингруп фактор» сумы, которая превышает 215 млн гривен, вследствие возможных незаконных действий со стороны фонда.

«Укргаздобыча» является крупнейшим добытчиком газа в Украине и, согласно постановлению Кабмина, обязана реализовывать все объемы добытого газа Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» для потребностей населения. 100% акций компании принадлежит «Нафтогазу».