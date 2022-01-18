При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева на получении неправомерной выгоды разоблачен главный специалист сектора закупки материалов АО «Укргаздобыча» (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам досудебного расследования, АО «Укргаздобыча» заключило с предприятием ряд договоров по поставке спецодежды в течение 90 дней с даты их заключения.

Однако из-за обстоятельств, которые не зависели от предприятия, выполнение условий договоров в установленные сроки оказалось невозможным.

Учитывая это, и с целью надлежащего выполнения договорных обязательств, обществом в адрес АО «Укргаздобыча» были направлены соответствующие письма с просьбой подписания дополнительных соглашений к договорам с целью перенесения сроков их выполнения.

В свою очередь, чиновник АО «Укргаздобыча» встретился с представителем предприятия и сообщил, что за беспрепятственное подписание дополнительных соглашений и перенос сроков поставки продукции необходимо предоставить ему 600 тыс. грн.

Во время контроля за совершением преступления должностного лица задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения первой части неправомерной выгоды в размере 400 тыс. гривен. В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении, продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств преступления.