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В Киеве разоблачили мужчину, который развращал малолетних детей в помещении школы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

В Подольское управление полиции обратилась директор школы с сообщением о том, что неизвестный проник в помещение туалета и совершил развратные действия в отношении малолетнего ученика. На место происшествия сразу прибыли сотрудники сектора ювенальной превенции.

Как отметил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, в ходе беседы с работниками школы, учениками и родителями ребенка «детским» полицейским удалось установить, что преступник, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, в присутствии 6-летнего ребенка обнажил свой половой орган и пытался совершить развратные действия. Мальчик оттолкнул незнакомца и выбежал в коридор.

«Вместе с тем в полицию обратились родители ученика другой школы с заявлением о том, что в тот день при аналогичных обстоятельствах неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении их 8-летнего сына. Школьник сразу оставил туалетную комнату, а мужчина исчез», - отметил начальник управления полиции.

Проведенными розыскными мероприятиями сотрудники ювенальной превенции установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель, который к уголовной ответственности ранее не привлекался.

«По указанным фактам начато уголовное производство по части четвертой статьи 152 (Изнасилование) и частью второй статьи 156 (Развращение несовершеннолетних), Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы», - добавил Ищенко.

Для объективного расследования уголовного производства проверяются показания заявителей и задержанного, а также устанавливаются все обстоятельства событий. Подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.
ForUm

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