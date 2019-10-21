Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2019: по результатам анализа утвержден последний 121 вывод за указанный отчетный период.

Как сообщает пресс-служба НАПК, из них 58 заключений содержат информацию о выявленных нарушениях порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 КУоАП.

В частности, нарушения выявлены в отчетах парламентских политических партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Всеукраинское объединение «Батькивщина» и «Голос».

«В отчетах политических партий, которые вошли в Верховную Раду Украины IХ ​​созыва и имеют соответствующие депутатские фракции, выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом. Протоколы об административных правонарушениях будут составлены уполномоченными лицами Национального агентства на физических лиц-взносодателей», - отметила член НАПК, координатор направления предотвращения политической коррупции Наталья Корчак.

Информация о выявленных нарушениях также содержится в выводах таких политических партий: «Пчела», «Белая Церковь вместе», «Возрождение Украины», «Власть народа», «Воля», «Всеукраинское объединение «Вольность и справедливость», «Всеукраинское объединение «Громада», «Всеукраинское объединение «Свобода», «Общественное движение «Народный контроль», «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», «Гражданская позиция», «Гражданское движение« Волна», «Гражданский союз», «Демальянс (Демократический альянс)», «Единая сила», «За конкретные дела», «За Украину», «Коммунистическая партия Украины», «Конгресс украинских националистов», «Контроль. Порядок. Справедливость», «Лейбористская партия Украины», «Либерально-демократическая партия Украины», «Народно-трудовой союз Украины», «Национальный корпус», «Наши», «Наш край», «Объединение «Самопомич», «Партия ветеранов Афганистана», «Партия защитников Отечества», «Партия национального возрождения», «Партия поляков Украины», «Партия Шария», «Патриот», «Рядом», «Правый сектор», «Право народа», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Республиканская платформа», «Родной город», Движение новых сил Михаила Саакашвили», «Сила и честь», «Сила людей», «Семья», «Славянская партия», «Соборность», «Социал-демократическая партия Украины (объединенная)», «Социалисты», «Социал-патриотическая ассамблея славян», «Настоящие действия», «УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко», «Украинская морская партия Сергея Кивалова», «Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью», «Украинская стратегия Гройсмана», «5.10».

Всего за второй квартал 2019 в Национальное агентство поступили 269 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, в отчетах 78 политических партий выявлены нарушения.