В Одессе в Иверском мужском монастыре произошло возгорание одного из строений.

Фото: сайт Одесской епархии

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Одесской епархии, пожар начался 20 октября около 19 часов.

Сработала противопожарная система оповещения, на место пожара выехали бригады ГСЧС. На месте пожара работало более 10 единиц пожарной техники.

В 19.45 пожар на площади около 500 квадратных метров был потушен.

Во время инцидента никто не пострадал, также пожар не причинил никакого ущерба храмам, святыням и жилым корпусам обители.

Причина возгорания на данный момент устанавливается, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.