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Бывший глава Укравтодора Славомир Новак выиграл суд с Национальным агентством по предупреждению коррупции по делу о якобы декларировании ним недостоверных сведений.

Об этом Новак сообщил на своем Facebook.

Голосеевский районный суд Киева пришел к выводу, что в действиях Новака нет состава административного правонарушения, что является основанием для прекращения производства по делу.

В начале сентября в НАПК заявили, что направили в суд админпротокол на Славомира Новака из-за недостоверных сведений в его декларации на сумму более 189 тыс грн ($7516).
ForUm

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