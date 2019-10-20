Бывший глава Укравтодора Славомир Новак выиграл суд с Национальным агентством по предупреждению коррупции по делу о якобы декларировании ним недостоверных сведений.
Об этом Новак сообщил на своем Facebook.
Голосеевский районный суд Киева пришел к выводу, что в действиях Новака нет состава административного правонарушения, что является основанием для прекращения производства по делу.
В начале сентября в НАПК заявили, что направили в суд админпротокол на Славомира Новака из-за недостоверных сведений в его декларации на сумму более 189 тыс грн ($7516).
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