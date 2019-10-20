В воскресенье, 20 октября, погода в Украине будет теплой, дневная температура будет достигать 24 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В центральной части Украины дневная температура достигнет +18 до +21, ночью от +6 до +8. На востоке днем от +18 до +21, ночью от +6 до +8.
На западе страны облачно и без осадков, дневная температура составит от +19 до +24, ночью от +6 до +11. Ветер южный, 3−8 м / с. На севере — днем от +19 до +22, в ночное время от +5 до +9.
В центральной части Украины облачно с прояснениями, дневная температура от +18 до +21, ночью от +6 до +8. На востоке днем от +18 до +21, ночью от +6 до +8.
По данным синоптиков, в Киеве сегодня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +20 до +22, ночью от +7 до +9.
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