также в разделеСтолица
Температура воздуха в Киеве сравнялась с августом 34
В Киеве состоялась акция против торговли людьми 25
На выходных частично ограничат движение транспорта на Северном мосту в Киеве 16
Один из красивейших киевских муралов закрасят ради рекламы 22
Полиция задержала «троещинского маньяка», нападавшего на мужин 75
На Майдане начали сносить скандальную надстройку 55
Ткаченко уже обещает построить метро на Троещину 19
«Бабье лето» в Киеве продолжат бить рекорды 25
В Киеве задержали нелегала из Грозного, который грозил отрезать мужчине уши 26
Нашли парней, которые подожгли «коктейлями Молотова» кафе на Крещатике 28
Экс-нардеп Луценко стал советником Кличко 30
КСУ разберется, можно ли увольнять мэра Киева с должности главы КГГА 77
Скандал с надстройкой здания на Майдане: Кличко обвинил ГАСИ в бездействии 34
Верховный суд отменил решение Киевсовета о запрете на продажу алкоголя ночью 24
Кличко назвал сроки, когда на Троещине появится метро 38
В Киеве ограничат движение на 2 дня 18
Американцев призвали быть осторожными во время марша в Киеве 33
В Киеве возле посольства Турции напали на митингующих в поддержку курдов 33

В воскресенье, 20 октября, погода в Украине будет теплой, дневная температура будет достигать 24 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В центральной части Украины дневная температура достигнет +18 до +21, ночью от +6 до +8. На востоке днем от +18 до +21, ночью от +6 до +8.

На западе страны облачно и без осадков, дневная температура составит от +19 до +24, ночью от +6 до +11. Ветер южный, 3−8 м / с. На севере — днем от +19 до +22, в ночное время от +5 до +9.

В центральной части Украины облачно с прояснениями, дневная температура от +18 до +21, ночью от +6 до +8. На востоке днем от +18 до +21, ночью от +6 до +8.

В южных регионах — до +21, а ночью температура воздуха составит от +9 до +11.

По данным синоптиков, в Киеве сегодня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +20 до +22, ночью от +7 до +9.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
3131 грн.
15
Теги