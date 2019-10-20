В воскресенье, 20 октября, погода в Украине будет теплой, дневная температура будет достигать 24 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В центральной части Украины дневная температура достигнет +18 до +21, ночью от +6 до +8. На востоке днем от +18 до +21, ночью от +6 до +8.

На западе страны облачно и без осадков, дневная температура составит от +19 до +24, ночью от +6 до +11. Ветер южный, 3−8 м / с. На севере — днем от +19 до +22, в ночное время от +5 до +9.

В центральной части Украины облачно с прояснениями, дневная температура от +18 до +21, ночью от +6 до +8. На востоке днем от +18 до +21, ночью от +6 до +8.

В южных регионах — до +21, а ночью температура воздуха составит от +9 до +11.

По данным синоптиков, в Киеве сегодня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +20 до +22, ночью от +7 до +9.