Температура воздуха в Киеве по климатической норме соответствует середине августа.

Об этом сообщают УНИАН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 15 октября столбик термометра поднялся до +24,1°C, что на 0,4 °C выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад», – говорится в сообщении.

Метеорологи рассказывают, что такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа.