также в разделеЭкономика
ВР предварительно одобрила снижение доходов госбюджета-2019 11
Рада сделала шаг к отделению ГТС от Нафтогаза 39
Нафтогаз будет требовать от Газпрома за возможное прекращение транзита $11 миллиардов 47
Дефицит общего фонда госбюджета достиг почти 26 миллиардов 19
«Укрпочта» повысит тарифы с нового года 32
Комитет Рады на внезапном заседании принял решение по рынку земли 95
Кабмин вернул Укрзализныцю в подчинение Мининфраструктуры 25
Смолий: МВФ не требует повышать цену на газ для населения 31
В Украине продолжает сокращаться безработица 23
Укрепление гривни уменьшило госдолг на более чем на 100 миллиардов 28
На содержание дорог выделили еще 1,2 миллиарда 20
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины 34
Рада приняла закон о верификации госвыплат 49
Суд снял арест с акций «дочки» российского Сбербанка в Украине 27
Суд приостановил рассмотрение дела о возврате ПриватБанка Коломойскому 32
Кабмин вернул Калушскую ТЭЦ в госсобственность 33
МВФ включил Украину в группу развивающихся стран Европы 38
Товарооборот между Украиной и ЕС вырос на 9% 14

Европейский союз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи еще в этом году. Об этом в Facebook по итогам переговоров сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

В частности, она сообщила, что в рамках визита в США на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом стороны договорились о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи.

«…уже выполнены все условия, кроме одного и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год. Долгосрочное и дешевое финансирование от официальных кредиторов является приоритетом Минфина, так же как и развитие внутреннего рынка», - добавила Маркарова.

Отметим, речь идет о выделении Украине еще 500 млн евро.

Напомним, 15 октября делегация Украины отправилась на переговоры с МВФ. Накануне стало известно о ходе переговоров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/лето/осень
2601 грн.
12
Теги