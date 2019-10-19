В Киеве на Северном мосту 19 и 20 октября частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«На Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром будем работать на части в сторону Троещины. А после обеда — наоборот, в сторону Почайной», — отметили в столичной мэрии.

«Движение начнут ограничивать: с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины) и с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону ст. метро Почайна)», — сказано в сообщении.