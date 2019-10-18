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Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство по факту необоснованного расходования бюджетных средств на сумму 17 млн ​​грн в Государственной пограничной службе.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в течение 2017-2018 годов в результате злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной пограничной службы в интересах коммерческих структур при осуществлении закупки в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства произошло безосновательное расходование бюджетных средств на сумму 17 млн ​​грн.

Поэтому Главной военной прокуратурой осуществлено уголовно-правовое реагирование на нарушения интересов государства.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Досудебное расследование поручено вести Национальному антикоррупционному бюро Украины.
ForUm

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