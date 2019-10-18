Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований в ходе следственных действий изъяли у организаторов контрабанды брендовой одежды продукции на более чем 100 млн гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, на складских помещениях в Киеве обнаружена новая брендовая одежда без соответствующих товаросопроводительных документов. Сейчас следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке. В пункте пропуска «Рава-Русская» - «Гребенное» Львовской таможни ГФС правоохранители остановили грузовой автомобиль, перевозивший для дельцов очередную партию продукции стоимостью примерно 350 тыс. евро.

Напомним, 10 октября СБУ и ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали масштабную противоправную схему ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам. Оперативники установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. Всего было проведено 40 обысков в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов противоправной схемы. Следователи получили документацию, которая свидетельствует о проведении нелегальной схемы.