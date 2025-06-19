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Ще один нардеп втік з Ради: парламент України скоротився до 398 депутатів

Ще один нардеп втік з Ради: парламент України скоротився до 398 депутатів

Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 19 червня, підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого, що зменшило чисельність українського парламенту до безпрецедентних 398 депутатів. Це рішення було ухвалено 244 голосами "за" при п'яти "проти".

Інформацію про складання мандату Довгим підтвердили народні депутати Ярослав Железняк від фракції "Голос" та Олексій Гончаренко від "Європейської солідарності". "Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олеся Довгого", – написав Гончаренко. Железняк, зі свого боку, зазначив про "новий антирекорд за кількістю депутатів" у парламенті.

Напередодні, у середу, 18 червня, сам Олесь Довгий заявив про написання заяви про припинення своїх повноважень народного депутата. Він також повідомив, що не планує балотуватися на майбутніх виборах та обіймати будь-які посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування.

Олесь Довгий був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання у 2019 році як безпартійний самовисуванець від 102-го округу, що знаходиться у Кіровоградській області. Його відхід з парламенту вкотре порушує питання про представництво інтересів громадян та ефективність роботи законодавчого органу в умовах постійного зменшення кількості народних обранців.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

депутатВерховна РадамандатОлесь Довгий
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