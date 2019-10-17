Верховная Рада создала временную следственную комиссию для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе аппарата парламента.

«Целью ВСК является недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния РФ на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства», - говорится в сообщении.

Постановлением определены основные задачи Временной следственной комиссии:

проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплаты и поступления средств во время смены собственников телеканалов «NewsOne», «112 Украина», «ZIK»;

проведениеисследования по установлению лиц, которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников указанных телеканалов, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику телеканалов;

проведение исследования относительно доли на информационном рынке, которая принадлежит указанным телеканалам;

проведение проверки сведений относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины.

проведение расследования по осуществлению информационными телеканалами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава Вооруженных сил Украины и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, подкормку панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине и других проявлений угроз информационной безопасности Украины.

установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для рассмотрения которых создана ВСК;

предоставление предложений относительно законодательного урегулирования вопроса запрета монополизации информационного пространства Украины;

в случае установления достаточных оснований, инициирования вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Председателем ВСК избрана народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк, заместителем председателя – Александра Устинова.

Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе предусмотрено заслушать на пленарном заседании Рады не позднее шести месяцев со дня ее образования.