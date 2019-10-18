Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В состав департамента будут входить четыре отдела. Руководителем указанного подразделения назначен Юрий Белоусов.

Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с грубыми нарушениями прав человека на этапе досудебного расследования, таких как пытки, превышение власти и служебных полномочий, связанных с применением насилия, незаконными задержаниями и тому подобное.

