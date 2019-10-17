Инженерам «Электролюкс» удалось сделать процесс запекания в духовке еще более технологичным. Интуитивные духовки SteamBake позволяют делать выпечку качественнее и полезнее. А при запекании мяса или овощей не нужно добавлять растительное масло или жиры, что снижает калорийность блюд. С помощью каких функций этого удалось добиться и почему интуитивная техника обязательно должна быть на вашей кухне, расскажет наша статья.
Профессиональные блюда с паром на домашней кухне
Электрический духовой шкаф SteamBake отличается от других моделей тем, что может готовить блюда с добавлением пара в рабочую область. Влажная среда позволяет тесту лучше подойти, вследствие чего формируется мягкая серединка. А комбинация с сухим теплом создает золотистую корочку, которая приятно хрустит как в фирменной выпечке.
Работает функция пара следующим образом:
- в специальный контейнер заливаем обычную питьевую воду;
- выбираем нужный рецепт из встроенной программы Varioguide или включаем самостоятельно функцию подачи пара;
- ожидаем завершения программы.
Сегодня многие люди переходят на здоровое питание, которое предполагает отказ от жареной пищи, увеличение овощей в рационе и переход к более щадящим технологиям обработки еды. Приготовление в духовке с паром – один из лучших методов приготовления здоровой еды, при котором:
- блюда готовятся в собственном соку;
- получается румяная и вкусная корочка, без сгорания масла и образования вредных соединений;
- овощи и фрукты сохраняют максимум полезных свойств.
Информативный SET-дисплей: готовим не отвлекаясь на настройки
Важным элементом современной техники является панель управления. Советуем выбирать удобные ручки и кнопки управления, которые можно не бояться нажимать мокрыми руками. Кроме этого, на панели обязательно должен быть информативный экран, чтобы быстро определить этап готовки и состояние блюда.
В шкафах SteamBake Electrolux предусмотрели большой SET-дисплей с интуитивно понятной навигацией. Такой светодиодный экран позволяет:
- следить за процессом приготовления с помощью большого таймера;
- быстро выбирать программу или изменять функции в простом меню;
- минимально отвлекаться от других процессов на кухне во время приготовления еды в духовке.
Распределение воздуха EvenCooking, чтобы готовить не переставляя блюдо
Чтобы сэкономить электричество и время, в духовке лучше готовить несколько блюд одновременно. У «Электролюкс» для этого есть все необходимые функции и возможности. Например, Электрический духовой шкаф SteamBake OPEB4534Z оснащен:
- эффективной системой EvenCooking для равномерного распределения тепла внутри всего шкафа;
- тремя уровнями полок с равномерным нагревом, а также увеличенным вентилятором UltraFanPlus;
- ярким освещением, благодаря которому можно следить за выпечкой не открывая дверцу.
С интуитивными духовками SteamBake любое ваше блюдо будет вкусным и полезным. Пользуйтесь техникой, которая делает жизнь проще!
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