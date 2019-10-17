Инженерам «Электролюкс» удалось сделать процесс запекания в духовке еще более технологичным. Интуитивные духовки SteamBake позволяют делать выпечку качественнее и полезнее. А при запекании мяса или овощей не нужно добавлять растительное масло или жиры, что снижает калорийность блюд. С помощью каких функций этого удалось добиться и почему интуитивная техника обязательно должна быть на вашей кухне, расскажет наша статья.

Профессиональные блюда с паром на домашней кухне

Электрический духовой шкаф SteamBake отличается от других моделей тем, что может готовить блюда с добавлением пара в рабочую область. Влажная среда позволяет тесту лучше подойти, вследствие чего формируется мягкая серединка. А комбинация с сухим теплом создает золотистую корочку, которая приятно хрустит как в фирменной выпечке.

Работает функция пара следующим образом:

в специальный контейнер заливаем обычную питьевую воду;

выбираем нужный рецепт из встроенной программы Varioguide или включаем самостоятельно функцию подачи пара;

ожидаем завершения программы.

Сегодня многие люди переходят на здоровое питание, которое предполагает отказ от жареной пищи, увеличение овощей в рационе и переход к более щадящим технологиям обработки еды. Приготовление в духовке с паром – один из лучших методов приготовления здоровой еды, при котором:

блюда готовятся в собственном соку;

получается румяная и вкусная корочка, без сгорания масла и образования вредных соединений;

овощи и фрукты сохраняют максимум полезных свойств.

Информативный SET-дисплей: готовим не отвлекаясь на настройки

Важным элементом современной техники является панель управления. Советуем выбирать удобные ручки и кнопки управления, которые можно не бояться нажимать мокрыми руками. Кроме этого, на панели обязательно должен быть информативный экран, чтобы быстро определить этап готовки и состояние блюда.

В шкафах SteamBake Electrolux предусмотрели большой SET-дисплей с интуитивно понятной навигацией. Такой светодиодный экран позволяет:

следить за процессом приготовления с помощью большого таймера;

быстро выбирать программу или изменять функции в простом меню;

минимально отвлекаться от других процессов на кухне во время приготовления еды в духовке.

Распределение воздуха EvenCooking, чтобы готовить не переставляя блюдо

Чтобы сэкономить электричество и время, в духовке лучше готовить несколько блюд одновременно. У «Электролюкс» для этого есть все необходимые функции и возможности. Например, Электрический духовой шкаф SteamBake OPEB4534Z оснащен:

эффективной системой EvenCooking для равномерного распределения тепла внутри всего шкафа;

тремя уровнями полок с равномерным нагревом, а также увеличенным вентилятором UltraFanPlus;

ярким освещением, благодаря которому можно следить за выпечкой не открывая дверцу.

С интуитивными духовками SteamBake любое ваше блюдо будет вкусным и полезным. Пользуйтесь техникой, которая делает жизнь проще!