также в разделеОбщество
В Раде хотят усилить уголовную ответственность за клевету 5
Журналист: Семенченко, поставленный контролировать СБУ, сам связан с ОПГ и людьми Януковича 15
Экс-нардеп Фурсин не задекларировал почти 67 миллионов 12
Нацсовет проверит «Макси-ТВ» из-за интервью Гордона с Азаровым 10
СБУ передала в ГБР результаты проверки своих сотрудников 15
В ВСУ вводят новые воинские звания 54
Лес в смартфоне: В Украине можно будет проверить законность вырубок 19
Глава РПЦ созвал экстренный синод из-за признания ПЦУ Грецией 35
Посольство Израиля отреагировало на чучело Коломойского у синагоги 28
СМИ: Матиос обставил Баканова своими людьми 24
Гладковского задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением 34
В Украине ввели обязательный аудит автодорог 26
НАБУ задержало Гладковского после попытки покинуть Украину 345
Экс-замминистра экономики подозревают в подрывной деятельности в пользу РФ 36
У Зеленского перепутали Латвию с Литвой 25
РФ увеличила задержки украинских судов на Азове 24
Рада решила доплачивать украинцам за разоблачение коррупционеров 196
РФ отправила на оккупированный Донбасс очередной «гумконвой» 17

В пятницу, 18 октября, Украина снова – одна из самых теплых в Европе.

«Даже что на севере Африки, что в Украине – почти одинаково, днем ​​предполагается + 18 + 24 градуса», - сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди маловероятны.

Ночью и утром возможны туманы, которые хотя бы они немного будут компенсировать значительный дефицит влаги, а также ухудшать видимость до 300-500 метров.

Ветер южный, слабый.

В Киеве завтра снова сухо, ясно, солнечно и тепло, около +19 – +20 градусов.

На выходных ситуация существенно не изменится.

Диденко рекомендует держаться ближе к водоемам – рекам или прудам, идеально быть у моря, потому что сухие листья, которые нааккумулировали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги