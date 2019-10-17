В пятницу, 18 октября, Украина снова – одна из самых теплых в Европе.
«Даже что на севере Африки, что в Украине – почти одинаково, днем предполагается + 18 + 24 градуса», - сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, дожди маловероятны.
Ночью и утром возможны туманы, которые хотя бы они немного будут компенсировать значительный дефицит влаги, а также ухудшать видимость до 300-500 метров.
Ветер южный, слабый.
В Киеве завтра снова сухо, ясно, солнечно и тепло, около +19 – +20 градусов.
На выходных ситуация существенно не изменится.
Диденко рекомендует держаться ближе к водоемам – рекам или прудам, идеально быть у моря, потому что сухие листья, которые нааккумулировали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать.
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