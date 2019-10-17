также в разделеПроисшествия
На Полтавщине во время очистки выгребной ямы погибли 3 мужчин 88
Сутки в ООС: 30 обстрелов, 1 военный погиб, еще 1 – ранен 20
На Сумщине из-за взрыва гранаты погиб мужчина 19
За сутки на Донбассе погибли 2 военных, 4 – ранены, один – травмирован 26
От пули снайпера на Донбассе погибла 36-летняя военная 665
Снайперы боевиков убили двух военных на Донбассе 67
В Харькове неизвестные обстреляли трамвай 29
Боевики вторые сутки обстреливают участок разведения сил в Золотом 53
На Николаевщине в ДТП погибли 4 человека 17
Сутки в ООС: 21 обстрел, ранен 1 военный 39
После ДТП в Киеве по дороге в больницу умерла фельдшер 41
Сутки в ООС: 23 обстрела, ранены 2 военных 53
В Винницкой области пьяный полицейский спровоцировал смертельное ДТП 38
За последние сутки оккупанты на Донбассе восемь раз нарушали режим тишины 14
На Черниговщине в ДТП с участием автобуса пострадали 10 человек 12
В Мелитополе директор интерната сдавал в рабство несовершеннолетних 30
С начала последнего перемирия на Донбассе погибли 26 украинских военных 122
Обострение на Донбассе: 25 обстрелов, погиб 1 военный 14

Сегодня, 17 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил украинский военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что с начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь трижды.

На луганском направлении после 10 часов утра оккупанты выпустили по опорным пунктам подразделений Объединенных сил 8 мин 82-го калибра - неподалеку Новозвановка, и 8 мин калибра 120 мм - у Золотого.

На донецком направлении с 8:10 до 8:30 противник со станковых и ручных противотанковых гранатометов обстреливал наши позиции вблизи Павлополя.

По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов нет. Но, по данным Минобороны, один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки. Военнослужащего эвакуировали в медицинское учреждение.

Напомним, за минувшие сутки, 16 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего 1 военный погиб, еще 1 – ранен.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

осень
3189 грн.
15
Теги