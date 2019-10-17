Сегодня, 17 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил украинский военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что с начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь трижды.

На луганском направлении после 10 часов утра оккупанты выпустили по опорным пунктам подразделений Объединенных сил 8 мин 82-го калибра - неподалеку Новозвановка, и 8 мин калибра 120 мм - у Золотого.

На донецком направлении с 8:10 до 8:30 противник со станковых и ручных противотанковых гранатометов обстреливал наши позиции вблизи Павлополя.

По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов нет. Но, по данным Минобороны, один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки. Военнослужащего эвакуировали в медицинское учреждение.

Напомним, за минувшие сутки, 16 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего 1 военный погиб, еще 1 – ранен.