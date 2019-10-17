За минувшие сутки, 16 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 23 обстрела:

семь раз у Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Песок - из минометов калибра 120 и 82 мм гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза у Лебединского - из минометов калибра 82 и 120 мм и гранатометов;

дважды вблизи Марьинки - со станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;

у Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов;

два раза неподалеку Чермалыка - из крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Талаковки - из стрелкового оружия;

в районе Новомихайловки - из подствольных гранатометов;

вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов:

трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

у Зайцево - со станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2.

у Золотого, Новозвановки и Катериновки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За минувшие сутки, в результате обстрелов, один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - получил ранения.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники огневой активности не проявляли.