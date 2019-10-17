За минувшие сутки, 16 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 23 обстрела:
семь раз у Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды в районе Песок - из минометов калибра 120 и 82 мм гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза у Лебединского - из минометов калибра 82 и 120 мм и гранатометов;
дважды вблизи Марьинки - со станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;
у Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов;
два раза неподалеку Чермалыка - из крупнокалиберных пулеметов;
дважды у Талаковки - из стрелкового оружия;
в районе Новомихайловки - из подствольных гранатометов;
вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов:
трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
у Зайцево - со станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2.
у Золотого, Новозвановки и Катериновки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
За минувшие сутки, в результате обстрелов, один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - получил ранения.
С начала этих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники огневой активности не проявляли.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время