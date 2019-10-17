Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и постановил снять арест и запреты в отношении акций украинской «дочки» Сбербанка и счетов в ценных бумагах. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на решение суда от 10 октября.

Суд принял доводы истца, что Сбербанк России не является должником по арбитражным решениям, а акции Сбербанка Украины принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

В то же время он отклонил доводы, что конечным владельцем акций Сбербанка России является РФ.