Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог», которым вводится обязательный аудит безопасности автомобильных дорог, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий законопроект №1061 во втором чтении проголосовали 226 народных депутатов.

Законом введено понятие «экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий», а также вводится проведения аудита безопасности автомобильных дорог (на стадии их проектирования) и проверки безопасности автомобильных дорог (при эксплуатации).

Согласно Закону, «Управление безопасностью автомобильных дорог осуществляется путем организации и проведения аудита безопасности автомобильных дорог, проверок безопасности автомобильных дорог, выявление аварийно-опасных мест (участков) и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и ликвидации их причин.

Проведение аудита безопасности автомобильных дорог является обязательным на международных и национальных автомобильных дорогах.

Законом определено, что «аудит безопасности автомобильных дорог - независимая, системная, техническая и детальная оценка влияния проектных решений на безопасность автомобильных дорог».

Законом установлено, что финансирование проведения аудита безопасности автомобильных дорог обеспечивает заказчик аудита на условиях, определенных договором на проведение аудита безопасности автомобильных дорог.

Расходы на проведение аудита безопасности автомобильных дорог на стадии технико-экономического обоснования и на стадии подготовки проекта или рабочего проекта включаются в сметную стоимость проектно-изыскательских работ, на стадии после ввода в эксплуатацию - к расходам на содержание автомобильных дорог.

Соответствующие изменения внесены в законы Украины «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах».