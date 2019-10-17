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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине» относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине» №130-ІХ, который Верховная Рада приняла 20 сентября, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Закон имеет целью способствовать привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры кинопроизводства в Украине.

Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины.

Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны.

Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничеству и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами.
ForUm

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