Бывший боевик так называемого «батальона «Заря» террористической организации «ЛНР» задержан Службой безопасности Украины при пересечении линии разграничения в Донецкой области, сообщает пресс-центр СБУ.

Он планировал вернуться в временно оккупированный Донецк. В ходе проверки оперативники спецслужбы установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных.

Следователи Службы безопасности Украины в частности выяснили, что мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «Заря» в августе 2014 года. Он прошел специальную подготовку и впоследствии принял участие в боях на луганском направлении. Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал луганский аэропорт и гражданские объекты.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, которая за участие в деятельности террористической организации предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование следователями СБУ под процессуальным руководством прокуратуры продолжается.