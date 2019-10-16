Кабинет Министров Украины отменил свое решение о выводе Калушской теплоцентрали (ТЭЦ) из государственной собственности в коммунальную. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает УНИАН.

«Мы вернули Калушскую ТЭЦ в государственную собственность. До этого были приняты решения, чтобы передать ее в коммунальную собственность, это можно связывать с разными обстоятельствами. Кто-то говорит о том, что отдельные люди хотели таким образом установить над ней контроль. Кто-то связывает с рейдерскими атаками», - сказал он.

По словам премьера, такое решение позволит горожанам без проблем пройти отопительный сезон. «Мы приняли решение вернуть этот очень важный объект в государственную собственность. Для того, чтобы быть уверенными, что люди не останутся без тепла зимой и будут защищены от неожиданностей во время отопительного сезона», - отметил он.