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Кабинет Министров во время очередного заседания 4 августа одобрил Стратегию энергетической безопасности. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ содержит анализ угроз с определением их критичности и идентифицирует приоритеты обеспечения энергетической безопасности.

«Также в нем описываются стратегический выбор, цели и задачи, направленные на предотвращение возникновения ситуаций, которые могут создать угрозы энергетической безопасности Украины», - отметил Шмыгаль.

Правительство также утвердило решение о передаче государственных ТЭЦ из управления Фонда госимущества в НАК «Нафтогаз Украины». Премьер-министр отметил, что это позволит осуществить меры, чтобы соответствующие ТЭЦ были обеспечены всем необходимым до старта отопительного сезона.

«Отдельно хотел обратиться к местным руководителям, на территории которых расположены эти ТЭЦ: если у вас есть уверенность и доведены ресурсы, вы можете лучше управлять этими предприятиями - то у вас есть возможность обратиться в Кабмин. Мы готовы рассмотреть передачу вам в управление соответствующих объектов. Правительство ответственно относится к децентрализации, и мы уже не раз доказывали, что готовы передавать на места полномочия и ресурсы», - заявил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что правильное управление предприятиями теплоснабжения со стороны местных руководителей - это вопрос не только энергетической безопасности, а также социальной поддержки граждан, которые получат меньшие платежки.

Речь идет о АО «Днепровская ТЭЦ», ЧАО «Николаевская ТЭЦ», АО «Криворожская теплоцентраль», АО «Херсонская ТЭЦ», АО «Одесская ТЭЦ», а также целостный имущественный комплекс ГП «Северодонецкая теплоэлектроцентраль».

 
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