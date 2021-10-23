также в разделеОбщество
Данилов: Украина бесплатно поможет Молдове с газом 16
На всех областных вокзалах заработают пункты вакцинации 6
Около 30% взрослого населения Украины привиты от коронавируса 11
В красную зону переходят еще две области 32
Прогноз погоды на конец октября-начало ноября в Украине 52
Школьные каникулы в Запорожье продлили до 31 октября 12
Госспецсвязи полностью реформируют в ближайшие четыре года 11
СБУ обезвредила банду, которой руководили из-за рубежа «воры в законе» 29
Сумская область перешла в «красную» зону карантина 14
В СНБО планируют обустроить на линиях разграничения с ОРДЛО и Крымом пункты связи 17
За последние сутки привились от COVID-19 рекордное количество украинцев 28
На Донбассе за сутки ранены двое военных 10
В Украине снова более 23 тысяч случаев коронавирусной болезни за сутки 28
22 октября. Картина дня 15
СБУ разоблачила «теневую» схему денежных переводов в Крым 20
Мальта запретила въезд туристам из Украины 14
СБУ разоблачила сотрудников ГБР, которые «крышевали» застройщиков 17
ГБР: Контрабандисты из списка СНБО возобновили деятельность 18

Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго", которая принадлежит народному депутату Максиму Ефимову, утром 23 октября остановила работу из-за отсутствия угля, свидетельствуют данные Укрэнерго.

По состоянию на 10:30 субботы станция полностью остановлена и не вырабатывает электроэнергию. Оба блока не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, в первую очередь угля.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 22 октября, на Славянской ТЭС осталось запаса антрацитового угля на 2 дня работы, газового - на 7 дней.

Отставание от графика накопления на Славянской ТЭС составляло 200 тыс. т.

На предыдущей неделе компания ДТЭК Рината Ахметова начала экстренные поставки угля на Славянскую ТЭС "Донбассэнерго" для недопущения ее остановки. Было отгружено около 11 тыс. т., что позволило поддержать работу станции в течение недели.

Также ДТЭКом были организованы поставки 37,5 тыс. т угля на государственные ТЭС "Центрэнерго", на которых ситуация с углем наиболее критическая.

В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС не работает из-за отсутствия угля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2979 грн.
18
Теги