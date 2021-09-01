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Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Калуше. По предварительной информации, в квартире пятиэтажки взорвалась граната, сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Вчера в 20:15 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями.

Предварительно установлено, что жильцы дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

В квартире, где произошел взрыв, полицейские обнаружили 51-летнего мужчину, который скончался от травм, предположительно - полученных в результате взрыва гранаты.

На месте происшествия криминалисты изъяли остатки взрывного устройства, их направят на проведение экспертизы.

Следователи начали уголовное производство по предварительной квалификации - ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией - несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.
ForUm

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