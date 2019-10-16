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Станцию ​​Харьковского метрополитена «Московский проспект» переименовали в станцию ​​«Турбоатом».

Такое решение сегодня, 16 октября, приняли депутаты на сессии Харьковского городского совета.

С просьбой о переименовании станции к городскому голове Геннадию Кернесу на личном приеме обратились представители коллектива АО «Турбоатом».

«Турбоатом» - флагман нашего машиностроения, известный во всем мире. Достойно проходит все трудности, выходит на новые рынки. Виктор Субботин сохранил коллектив, умеет привлечь молодежь в отрасль. Уверен, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют «за», - написал Кернес после приема в своем Telegram.

Станцию «Московский проспект» открыли в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове. Сначала ее проектировали под названием «Турбинный завод», но потом закрепили за станцией другой топоним.
ForUm

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