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Освобожденные украинские моряки будут проходить реабилитацию и лечение в Латвии, заявил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Латвии Егилсом Левитсом.

«Чрезвычайно важной для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей вследствие войны на востоке Украины. Недавно правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, вернувшихся из плена», - сказал президент на совместной с Левитсом встрече с представителями СМИ.

Зеленский поблагодарил латвийскую сторону за содействие во внедрении европейских стандартов в Украине на основе Соглашения об ассоциации с ЕС, а также за помощь в реформировании Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

«Мы будем углублять взаимодействие в этих направлениях», - заверил глава Украинского государства.

В то же время президент Латвийской Республики подтвердил, что в Латвии будут проходить лечение украинские моряки, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.
ForUm

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