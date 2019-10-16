Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом США по делу о давлении на Украину, которая стала причиной начала процедуры импичмента Трампа.

«Я не буду участвовать в незаконном, неконституционном и безосновательном «расследовании импичмента», - написал он в Twitter.

I will not participate in an illegitimate, unconstitutional, and baseless “impeachment inquiry.”



Jon Sale, who is a lifelong friend, has represented me for the sole purpose of analyzing the request and responding. At this time, I do not need a lawyer. pic.twitter.com/l0IR0ikEHD — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 15. října 2019





Джулиани опубликовал ответ своего адвоката Джона Сейла на запрос юриста Палаты представителей. Адвокат назвал повестку для Джулиани «чрезмерной, обременительной и требующей документов, которые выходят за рамки законного расследования».

Комитет требовал, чтобы Джулиани передал документы, связанные с попытками Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына его конкурента на выборах США 2020 Джо Байдена.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.