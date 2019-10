Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом США по делу о давлении на Украину, которая стала причиной начала процедуры импичмента Трампа.

«Я не буду участвовать в незаконном, неконституционном и безосновательном «расследовании импичмента», - написал он в Twitter.

I will not participate in an illegitimate, unconstitutional, and baseless “impeachment inquiry.”



Jon Sale, who is a lifelong friend, has represented me for the sole purpose of analyzing the request and responding. At this time, I do not need a lawyer. pic.twitter.com/l0IR0ikEHD