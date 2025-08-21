Парламент пропонує щомісяця платити 50 тисяч гривень військовим з тяжкими захворюваннями після полону

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає виплати 50 тисяч гривень щомісяця для військових після полону впродовж перших трьох місяців лікування.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Законопроєкт №13627 підтримали 270 народних обранців.

Законопроєкт стосується військових, які внаслідок перебування в полоні зазнали тяжких захворювань.

Документ пропонує, щоб військові, які після звільнення потребують тривалого стаціонарного лікування (від 30 днів), отримували щомісячну виплату розміром 50 тисяч гривень. Ці виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування.

Проєкт закону також урегульовує порядок видання довідок про травми чи захворювання, зазнаних у полоні, щоб уникнути бюрократичних перепон і різних трактувань.

За словами Гончаренка, зараз виплати передбачені лише для тих, хто має травми (поранення, контузії, каліцтва). Але багато звільнених із полону потребують лікування не через травми, а через важкі хвороби, яких вони зазнали чи які загострилися в полоні.