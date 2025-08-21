﻿
Трамп дзвонив до Орбана на прохання Зеленського

Речниця Єврокомісії Аріанна Подеста підтвердила, що під час переговорів у Вашингтоні 18 серпня президента США з європейськими лідерами і президентом України відбулася розмова щодо блокування угорським премʼєром просування України на шляху до членства в ЄС, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі.

«Європейські лідери справді обговорювали можливості розширення (ЄС) з президентом Трампом і президентом Зеленським днями в понеділок у Вашингтоні. Європейські лідери, звичайно, підкреслили актуальність процесу приєднання (до ЄС) для України. Це також важливо в контексті гарантій безпеки», – сказала речниця Єврокомісії у відповідь на запитання про те, чи справді український президент просив Трампа подзвонити Орбану і яка позиція ЄС щодо цього.

Раніше сьогодні низка ЗМІ з посиланням на розмову з президентом Володимиром Зеленським повідомила, що він підтвердив прохання до Трампа переконати керівництво Угорщини в тому, щоб воно не блокувало вступ України до ЄС.

За повідомленням агентств Bloomberg і Reuters, Трамп зателефонував Орбану після переговорів у Білому домі, які відбулися 18 серпня, зокрема, щоб спитати, чому він блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу.

Прогрес України на шляху до ЄС, зокрема відкриття першого переговорного кластера «Основи», блокує Угорщина. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який раніше висловлював претензії до України через недостатній, як він вважав, захист нацменшин, зокрема угорської, згодом почав пояснювати це тим, що країна – у стані війни.

