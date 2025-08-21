Нафтогазова криза в Росії: Українські атаки спричинили дефіцит і зростання цін на бензин

Українські удари по російській інфраструктурі призвели до серйозних перебоїв у постачанні пального в Росії та спричинили рекордне зростання цін на бензин. Про це пише видання Financial Times, інформує ForUА.

Рекордні ціни та дефіцит пального

Оптові ціни на бензин у РФ двічі поспіль встановили історичний рекорд після 4 серпня, перевищивши попередній максимум, зафіксований у вересні 2023 року. Зокрема, ціни на бензин марки А-95 (Євро 95) на Санкт-Петербурзькій біржі підскочили до 82 300 рублів за тонну. Це на 55% більше, ніж на початку року.

Зростання цін є прямим наслідком атак українських безпілотників, які вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів (НПЗ). Крім того, удари по залізничних шляхах спричинили затримки та порушили логістичні ланцюжки постачання пального. Часткове руйнування залізничної інфраструктури змусило логістичні компанії активніше використовувати автомобільний транспорт, що ще більше посилило тиск на внутрішній ринок.

Реакція російської влади

Щоб стримати зростання цін, російський уряд 28 липня ввів повну заборону на експорт бензину. Попри це, дефіцит і високі ціни продовжують зберігатися. У деяких регіонах країни бензин вже почали відпускати за талонами.

Хоча заборона на експорт дозволила збільшити внутрішні поставки на 150 000 тонн, це не зупинило зростання цін, що свідчить про глибокий дефіцит на внутрішньому ринку. Ситуація з дизельним пальним є дещо кращою, але регіональні перебої можливі щонайменше до вересня.

Ситуація, що склалася, демонструє, як цілеспрямовані українські атаки на критичну інфраструктуру ворога можуть суттєво впливати на його економіку та створювати внутрішні проблеми.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що українські дрони за три тижні перетворили російську нафтопереробку на руїну.