Кабмін розширив список безкоштовних ліків: що змінилося

Кабінет Міністрів України розширив перелік безкоштовних ліків, що закуповуються державою. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує ForUА.
Які ліки та вироби додали?
Згідно з рішенням уряду, до оновленого списку увійшли:
Ліки для лікування аутоімунних захворювань нервової системи та нейром’язових захворювань.
Медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.
Прем’єр-міністр наголосила, що це рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат.
Програма «Доступні ліки»
У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що державна програма реімбурсації «Доступні ліки» починалася лише з трьох напрямків: серцево-судинні захворювання, діабет II типу та бронхіальна астма.
Наразі ж перелік значно розширився і налічує понад 600 торгових назв ліків та медичних виробів. Він охоплює препарати для лікування:
захворювань серцево-судинної системи, а також для профілактики інсультів та інфарктів;
цукрового діабету I та II типу;
хронічних захворювань дихальних шляхів;
епілепсії, розладів психіки та поведінки;
хвороби Паркінсона;
глаукоми та мігрені;
болю та надання паліативної допомоги;
аутоімунних, ендокринних, метаболічних та запальних захворювань;
а також ліки для лікування дітей.
Нагадаймо, раніше стало відомо, що кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла втричі.