Кабмін розширив список безкоштовних ліків: що змінилося

Кабінет Міністрів України розширив перелік безкоштовних ліків, що закуповуються державою. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує ForUА.

Які ліки та вироби додали?

Згідно з рішенням уряду, до оновленого списку увійшли:

Ліки для лікування аутоімунних захворювань нервової системи та нейром’язових захворювань .

Медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

Прем’єр-міністр наголосила, що це рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат.

Програма «Доступні ліки»

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що державна програма реімбурсації «Доступні ліки» починалася лише з трьох напрямків: серцево-судинні захворювання, діабет II типу та бронхіальна астма.

Наразі ж перелік значно розширився і налічує понад 600 торгових назв ліків та медичних виробів. Він охоплює препарати для лікування:

захворювань серцево-судинної системи, а також для профілактики інсультів та інфарктів;

цукрового діабету I та II типу;

хронічних захворювань дихальних шляхів;

епілепсії, розладів психіки та поведінки;

хвороби Паркінсона;

глаукоми та мігрені;

болю та надання паліативної допомоги;

аутоімунних, ендокринних, метаболічних та запальних захворювань;

а також ліки для лікування дітей.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла втричі.