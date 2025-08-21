﻿
Здоров'я

Кабмін розширив список безкоштовних ліків: що змінилося

Кабмін розширив список безкоштовних ліків: що змінилося

Кабінет Міністрів України розширив перелік безкоштовних ліків, що закуповуються державою. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує ForUА.

Які ліки та вироби додали?

Згідно з рішенням уряду, до оновленого списку увійшли:

  • Ліки для лікування аутоімунних захворювань нервової системи та нейром’язових захворювань.

  • Медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

Прем’єр-міністр наголосила, що це рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат.

Програма «Доступні ліки»

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що державна програма реімбурсації «Доступні ліки» починалася лише з трьох напрямків: серцево-судинні захворювання, діабет II типу та бронхіальна астма.

Наразі ж перелік значно розширився і налічує понад 600 торгових назв ліків та медичних виробів. Він охоплює препарати для лікування:

  • захворювань серцево-судинної системи, а також для профілактики інсультів та інфарктів;

  • цукрового діабету I та II типу;

  • хронічних захворювань дихальних шляхів;

  • епілепсії, розладів психіки та поведінки;

  • хвороби Паркінсона;

  • глаукоми та мігрені;

  • болю та надання паліативної допомоги;

  • аутоімунних, ендокринних, метаболічних та запальних захворювань;

  • а також ліки для лікування дітей.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла втричі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КабмінМОЗлікибезкоштовні ліки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Війна на словах: Трамп знову викликав шквал критики через свої заяви
Свiт 21.08.2025 07:14:21
Війна на словах: Трамп знову викликав шквал критики через свої заяви
Читати
Погода 21 серпня: подекуди короткочасний дощ та спека до+33°
Суспiльство 21.08.2025 06:55:18
Погода 21 серпня: подекуди короткочасний дощ та спека до+33°
Читати
Звільняємо українську територію: Сирський розповів про найгарячіші ділянки фронту
Війна 21.08.2025 00:02:49
Звільняємо українську територію: Сирський розповів про найгарячіші ділянки фронту
Читати

Популярнi статтi