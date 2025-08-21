"Фламінго" полетить на 3000 км: Зеленський анонсував масове виробництво нової української ракети

Україна розпочинає серійне виробництво нової далекобійної ракети «Фламінго», здатної долати відстань у 3000 кілометрів. Про це заявив президент Володимир Зеленський, підкресливши успішні випробування та високі бойові характеристики цієї зброї, інформує ForUА.

Новий крок в оборонній промисловості

За словами Зеленського, ракета «Фламінго» на сьогодні є «найуспішнішою» у вітчизняному арсеналі. Її дальність у 3000 км значно розширює можливості України для ураження стратегічних цілей глибоко в тилу ворога.

Президент повідомив, що вже відбулися успішні випробування, і триває підготовка до масового виробництва. Запуск у великих обсягах очікується наприкінці грудня 2025 року або на початку 2026-го.

Зеленський наголосив на важливості фінансування програми для її повноцінного розгортання та зауважив, що не може розкривати багато деталей, поки Україна не матиме можливість застосовувати сотні таких ракет.

Ключові характеристики та походження

«Фламінго» призначена для ураження важливих об'єктів ворога на великій відстані. Вона має високу точність наведення та може запускатися як з наземних пускових установок, так і з літаків. За попередніми даними, вага бойової частини ракети становить 1000 кг.

Ракета була презентована у серпні 2025 року. Тоді фотокореспондент Єфрем Лукацький оприлюднив зразок, підтвердивши початок виробництва. Розробником є компанія Fire Point, а місце виробництва тримається в таємниці з міркувань безпеки.

Створення власної далекобійної ракети — це значний крок для зміцнення обороноздатності України та досягнення самодостатності у військово-промисловому комплексі.