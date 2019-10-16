Антимонопольный комитет Украины установил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, совершенные ООО «Корум Украины» и АО «НПК «Горные Машины» во время участия в трех процедурах публичных закупок, которые проводило госпредприятие «Львовуголь».

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

«Торги проходили через систему Prozorro. Заказчик должен был получить врубовые машины для добычи угля (2 процедуры) и элеваторы и конвейеры (1 торги) - в общем на почти 330 млн грн», - написал он в Facebook.

Однако настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку «Корум Украины» и «Горные Машины» согласовали свое поведение, то есть, сговорились.

Об этом свидетельствуют следующие факты:

- связанность компаний отношениями контроля через общих учредителей;

- наличие общих работников и уполномоченных лиц (например, для получения почты, к слову, в одном отделении)

- предоставление друг другу финансовой помощи;

- продажа/приобретения товаров друг у друга;

- общие средства связи;

- общие IP-адреса;

- общие свойства в файлах и сходство в оформлении документов.

«Приведенная совокупность доказательств расценена Антимонопольным комитетом Украины как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов», - отметил глава АМКУ.

На ООО «Корум Украины» наложен штраф в размере 53 млн грн, на АО «НПК «Горные Машины» - 3,3 млн грн.

Отметим, что конечным бенефициаром ООО «Корум Украина» является Ринат Ахметов.