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Пять человек, среди них один сотрудник полиции, получили в ночь на вторник, 15 октября, ранения в ходе столкновений между выходцами из Турции и курдами в немецком городе Херне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Там проходила санкционированная властями акция протеста против военной операции Анкары на севере Сирии, на которую собрались около 350 человек, преимущественно курдов.

По данным полиции, демонстрантов стали провоцировать посетители одного из киосков и турецкого кафе, в результате чего вспыхнули драки, пишет DW.

Демонстранты разгромили турецкое кафе, разбив окно и находящуюся в нем мебель. Полиция открыла несколько дел, но задержать никого по горячим следам не получилось.

Официальные власти Германии ставят под сомнение законность военной операции Турции в Сирии. «Мы не можем признать, что текущая ситуация в Сирии узаконивает военное вторжение, направленное на курдские формирования, с точки зрения международного права», - заявил представитель МИД ФРГ. По его словам, Анкаре в своих поступках следует оставаться в рамках необходимых и соразмерных действий.

Берлин особо выделил значимость международного гуманитарного права и защиты мирных жителей. Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвала немедленно прекратить военную операцию Анкары в Сирии. Она отметила оправданные интересы Турции в области собственной безопасности, однако подчеркнула, что операция грозит дальнейшей дестабилизацией региона и  усилением террористической группировки «Исламское государство».
ForUm

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