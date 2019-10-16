Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус в интервью газете The New York Times.

По мнению Гануса, данные о пробах на допинг «скрывались и подменялись» в России, чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в российском правительстве или являются высокопоставленными спортивными чиновниками, пишет DW.

Если сообщенная Ганусом информация, подтверждающая подозрения международных чиновников, соответствует действительности, она может осложнить работу российских властей, направленную на то, чтобы избежать новых наказаний со стороны международных антидопинговых служб, отмечает издание.

Из-за скандала 2015 года, связанного с обширной программой фальсификации проб на допинг, которая предположительно имела в РФ поддержку на государственном уровне, Россию отстранили от ряда международных спортивных соревнований, таких как зимние Олимпийские игры 2018 года.

В начале 2019 года Россия передала Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базу данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. Однако 23 сентября агентство WADA заявило о сомнениях в подлинности некоторых сведений в этой базе данных.

Вследствие этого Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) тогда отказалась восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как сказал Ганус изданию The New York Times, только люди с доступом к самым влиятельным институтам могли манипулировать данными, которые расследователи WADA сверили с базой данных, переданной агентству информатором в 2017 году.

По его словам, он решил выступить с заявлением, несмотря на риск для себя, чтобы сегодняшнему и будущему поколениям российских спортсменов не пришлось страдать из-за действий других людей.

Ожидается, что менее чем через две недели комитет Всемирного антидопингового агентства примет решение о необходимости введения более серьезных санкций в отношении России.