Коллегия судей Святошинского районного суда Киева в порядке специального судебного производства признала судью Севастопольского апелляционного суда АР Крым виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе расследования и судебного разбирательства установлено, что гражданка Украины, будучи судьей указанного суда, умышленно в течение марта - декабря 2014 обеспечила становление и укрепление оккупационной власти Российской Федерации на территории АР Крым путем непосредственного участия в создании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова, а также выполнение на его территории функций представителя оккупационной власти государства-агрессора.

19 декабря 2014 указом президента Российской Федерации указанное лицо назначено судьей «Двадцать первого арбитражного Апелляционного суда Республики Крым». С целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым своими умышленными действиями она оказывала помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, находясь в составе незаконно созданного на территории АР Крым «Севастопольского апелляционного хозяйственного суда» указанное лицо принимало так называемые судебные решения о признании имущества Минобороны Украины, находившийся на территории АР Крым, собственностью органов военного управления РФ.