Народный депутат 8 созыва Игорь Луценко стал советником мэр Киева Виталия Кличко.

Об этом он сообщил в Facebook.

«В последнее время меня часто спрашивают – чем же я буду дальше заниматься? Отвечаю: тем, чем и предыдущие 12 лет и 1 месяц. С сегодняшнего дня еще и официально. Меня назначили советником городского головы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Киеве», - написал Луценко.

Он отметил, что будет работать на общественных началах.