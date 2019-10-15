Народный депутат 8 созыва Игорь Луценко стал советником мэр Киева Виталия Кличко.
Об этом он сообщил в Facebook.
«В последнее время меня часто спрашивают – чем же я буду дальше заниматься? Отвечаю: тем, чем и предыдущие 12 лет и 1 месяц. С сегодняшнего дня еще и официально. Меня назначили советником городского головы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Киеве», - написал Луценко.
Он отметил, что будет работать на общественных началах.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время